PRIMA PAGINA - Cds Campania: "Troppo tardi, Napoli"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'eliminazione dall'Europa League del Napoli: “Troppo tardi, Napoli. L'impresa non riesce: gli azzurri escono dalle coppe". Serata europea dolce invece per Milan e Roma che si affronteranno nel prossimo turno di campionato: "Avanti Roma e Milan: domenica all'Olimpico si sfidano". Spazio anche alla data del recupero del match tra Juventus e Napoli: "Deciso: la gara con la Juve si gioca il 17 marzo". Spazio anche ai temi in casa Inter: "Suning, titolo sospeso".