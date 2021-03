PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Tutto il Napoli per la volata"

Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, apre in prima pagina con l'abbondanza di Gattuso in attacco: "Tutto il Napoli per la volata. Da Lozano a Politano, da Mertens a Osimhen: Gattuso studia il turnover da Champions. Due intoccabili: Insigne e Zielinski". Di spalla spazio all'accoppiamento ai quarti degli Europei Under 21: "Per l'Under 21 c'è il Portogallo".