PRIMA PAGINA - CdS Campania: "Una maledizione"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta del Napoli contro il Milan, nella sua edizione Campania di oggi: "Napoli, terzo ko di fila in casa: espulso Bakayoko, Ibra non perdona. La doppietta di Zlatan e le parate di Donnarumma spingono il Milan". In basso spazio alla vittoria con 'remuntada' dell'Inter di Conte contro il Toro: "Inter pazzesca, crollo e rimonta".