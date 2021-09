PRIMA PAGINA - Cds: “ADL prepara l'offerta a Insigne: quinquennale da 25 mln"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta europea del Napoli di Spalletti contro lo Spartak Mosca: “Napoli, ko che fa male. Passa lo Spartak al Maradona: 2-3. Aurelio prepara l'offerta a Insigne: quinquennale da 25 milioni". Spazio anche alla vittoria della Lazio: "La Lazio è partita. Basic e Patric in gol, ma si ferma Immobile". In taglio alto Juve e Inter: "Chiesa vale 100. Raspadori, c'è l'Inter". In basso la Roma: "Triplo Mou e tutto passa".