PRIMA PAGINA - CdS apre con la replica dell'AIA a Sarri: "Non siamo la Mafia"

"Trentalange a Sarri: 'Accuse inaccettabili, ci pensi la Procura'".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la replica dell'AIA alle accuse del tecnico biancoceleste: "Non siamo la Mafia. Trentalange a Sarri: 'Accuse inaccettabili, ci pensi la Procura'. Dura replica ai sospetti di antipatie verso la Lazio, avanzati dal tecnico dopo la partita con il Napoli". A centro pagina spazio al prossimo big match in Serie A tra Inter e Roma: "Inter-Romaoltre José: è Dzeko-Abraham". Di spalla le parole del ct della Nazionale Roberto Mancini rivolte ai ribelli: "Chieda scusa chi ha sbagliato".