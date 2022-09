PRIMA PAGINA - CdS apre con le parole di Mancini: "Amate l'Italia"

"Mancini in Ungheria, la vittoria vale la Final Four: 'Più offensivi'".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole del Ct della Nazionale Roberto Mancini: "Amate l'Italia". "Mancini in Ungheria, la vittoria vale la Final Four: 'Più offensivi'". A centro pagina spazio alla vittoria della Danimarca contro la Francia in Nations League: "Eriksen show nello stadio dove rischiò di morire". Di spalla il dato sui minuti giocati in Serie A: "In A stranieri due su tre".