PRIMA PAGINA - CdS apre con Napoli-Roma: "Fanta derby"

Il Corriere dello Sport di questa mattina apre la parte centrale della prima pagina con Napoli-Roma: "Fanta derby". Il mondo si ferma per assistere a una partita chiave per la corsa scudetto: la squadra di Spalletti cerca il colpo.

"Mou scarica Zaniolo" - Nel taglio alto l'attenzione si sposta sul mercato, con la rottura tra allenatore e giocatore dopo il no al Bournemouth. "Non c'è spazio per chi dice che vuole andare via" ha dichiarato il portoghese in merito. Tiago Pinto per sostituirlo aveva già chiuso per Tadic.