PRIMA PAGINA - Cds: “Chance Napoli: oggi a Cagliari può agganciare il Milan in vetta”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto e il passo falso dell'Inter: "Buio Inter. Il Sassuolo passa a San Siro: un punto in tre gare di campionato per i nerazzurri. Chance Napoli: oggi a Cagliari può agganciare il Milan in vetta. Spalletti senza Insigne, Osi in panchina: pronti Mertens e Petagna". Di spalla al risultato del posticipo: "Lazio in rimonta, Felipe fa Immobile". In basso spazio alla Fiorentina: "E' la Viola di Piatek, ora sogna in grande".