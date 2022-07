PRIMA PAGINA - CdS: "Chelsea scatenato: Koulibaly e Leao"

"S'infiamma il mercato, affondo Blues sui gioielli della A".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i colpi di mercato dei Blues: "Chelsea scatenato: Koulibaly e Leao. S'infiamma il mercato, affondo Blues sui gioielli della A". A centro pagina spazio alle parole di Allegri, Pogba e Vlahovic: "Da vera Juve". Più in basso l'Inter che vince in amichevole a Lugano 4-1: "L'Inter è di Lautaro anche d'estate".