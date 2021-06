PRIMA PAGINA - CdS: "Cristiano in croce. Il piano per fermare Lukaku"

"Cristiano in croce" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. E' il momento più nero per Cristiano Ronaldo: e la Juventus si consola con Alvaro Morata, in gol ieri con la Spagna nel 5-3 contro la Croazia. Ko invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo che non riesce a superare l'ostacolo Belgio. Dopo lo scatto d'ira per l'uscita dall'Europeo, c'è un futuro da pianificare. Il PSG può diventare l'ancora di salvezza. "Mbappé condanna la Francia: ai rigori passa la Svizzera": clamorosa eliminazione della Francia agli ottavi. E' 3-3 con la Svizzera, poi ai rigori decisivo l'errore di Kylian. Oggi Inghilterra-Germania: "Una sfida che fa la storia".

Nazionale - "Italia, ecco il piano per fermare Lukaku": spazio alla Nazionale, attesa. venerdì prossimo dal confronto contro il Belgio, ai quarti di finale. Chiellini dovrebbe rientrare dal 1' minuto. Pessina: "Noi come il mandorlo fiorito di Van Gogh". Azzurri in ginocchio? Sì, se lo fanno gli avversari.