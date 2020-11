PRIMA PAGINA - CdS: "Dalla Casa Rosada a Piazza Plebiscito, 'Diego non morirà mai!'"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina, ovviamnte, con Diego Armando Maradona ed il saluto di tutto il mondo al suo campione argentino. Dalla Casa Rosada dove si è tenuta la camera ardente a Piazza Plebiscito, un omaggio in tutto il mondo. Spazio anche alla vittoria del Napoli in Europa League contro il Rijeka, nel ricordo di Maradona.