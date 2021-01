PRIMA PAGINA - CdS: "De La-Gattuso: è sempre gelo. Napoli divisa"

"Dzeko-Sanchez non si fa" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al calciomercato e all'idea di mercato tra Inter e Roma che non andrà in porto. Il nodo ingaggi e lo stop dei Friedkin: lo scambio tra giallorossi e nerazzurri è saltato. Pinto è rientrato a Roma. L'ira dei tifosi romanisti: trattativa folle. Fonseca intanto è irremovibile: senza le scuse Edin resta ancora fuori!

Serie A - "Ibra e Lukaku round Scudetto": dopo la rissa di Coppa (con un turno di squalifica), riecco i big di Milan e Inter. Zlatan a Bologna contro l'amico Sinisa (fischio d'inizio alle ore 15). Romelu vuole tornare al gol contro il Benevento.

Il caso - "Pirlo chiude il caso Ronaldo: 'Fatti privati, risponde lui'". Il tecnico bianconero alla vigilia di Samp-Juventus ha parlato anche del presunto viaggio di CR7 a Courmayeur con Georgina. Inizia un mese decisivo per i bianconeri.

Casa Napoli - "DeLa-Gattuso è sempre gelo. Napoli divisa": spazio anche alle ultime vicende degli azzurri con il rapporto tra il tecnico e il presidente ai minimi storici. Domani intanto arriva il Parma.