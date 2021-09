"Inter, atto di forza". E' questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna. Dopo il 6-1 al Bologna, i nerazzurri vengono elogiati dal quotidiano, che sottolinea il primo posto in classifica, almeno per una notte, e il fatto che in questo modo la sconfitta col Real Madrid sia stata presto dimenticata.