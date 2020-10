PRIMA PAGINA - CdS: "Dybala il salvaPirlo"

"Dybala il salvaPirlo". Titola così in prima pagina nell'edizione odierna il Corriere dello Sport. L'attaccante della Juventus scalpita per tornare in campo in Champions League: "Senza Cr7 la Juve non può prescindere da La Joya. A Crotone confronto con Paratici: Paulo vuol giocare già a Kiev". In alto spazio al nuovo Dpcm contro il Covid in vigore oggi: "Piscine e palestre restano aperte, Stop alla movida".