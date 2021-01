PRIMA PAGINA - CdS: "E' un Napoli con il super attacco"

"E' un Napoli con il super attacco". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. Nel Napoli per la trasferta di oggi al Bentegodi contro il Verona figurano tra i convocati, dopo due mesi e mezzo, entrambi gli attaccanti titolari: "Gattuso porta in panchina anche Mertens e Osimhen". Titolo in alto dedicato alla vittoria dell'Atalanta di Gasperini e Ilicic a San Siro contro il Milan: "Effetto Gasperinovic".