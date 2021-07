PRIMA PAGINA - CdS: "E' una Roma da Champions"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il pareggio della Roma contro il Porto in amichevole: "E' una Roma da Champions. Effetto Mourinho, parte bene la tournée giallorossa in Portogallo: 1-1". In basso spazio all'amichevole vinta dall'Inter contro il Crotone con un largo 6-0: "L'Inter nel segno di Calha e Satriano". Di spalla spazio al mercato della Juventus: "Juve, oggi Locatelli e Kaio Jorge è vicino".