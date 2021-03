PRIMA PAGINA - CdS: "Eurospareggio per la Champions"

Nell'edizione odierna Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Derby del Sole in programma stasera all'Olimpico: "Eurospareggio per la Champions. Roma-Napoli da brividi". In alto le dichiarazioni 'avvelanate' di Pirlo sul rinvio di Inter-Sassuolo alla vigilia del match contro il Benevento: "Conte fortunato, noi in campo senza molti malati, loro fermati dalla Asl". Di spalla il pronostico sullo scudetto di Fabio Capello: "Dico Inter, ha già vinto".