PRIMA PAGINA - CdS: "Fino alla fine! La Svizzera non deve travolgere la Bulgaria"

"Fino alla fine" scrive il Corriere dello Sport in apertura sugli Azzurri. Pari con la Svizzera per 1-1. L'Italia va subito sotto con Widmer, poi trova il pari con Di Lorenzo. Al 90' l'errore di Jorginho dal dischetto, si complica la qualificazione al Mondiale. Si decide tutto lunedì. Azzurri avanti per la differenza reti: in Irlanda del Nord dobbiamo vincere sperando che la Svizzera non travolga la Bulgaria.

L'addio - "Galeazzi, l'urlo che arrivava al cuore": è morto il giornalista sportivo più amato dagli italiani. Inviato di punta della Rai e voce Nazionale-popolare. Aveva 75 anni: memorabili le sue telecronache di tennis e canottaggio.