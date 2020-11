PRIMA PAGINA - CdS: "Ha vinto Maradona"

Nella sua edizione odierna, Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la vittorira degli azzurri contro la Roma: "Ha vinto Maradona. Napoli travolgente nel nome del Pibe". A fine gara le parole con dedica alla leggenda argentina di Lorenzo Insigne: "Un trionfo per la città e per Diego". In alto le immagini dello spaventoso incidente in Formula Uno in Bahrain: "Formula terrore, Grosjean nel rogo".