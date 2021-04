PRIMA PAGINA - CdS: "Il calcio riapre l'Italia"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ritorno del pubblico allo stadio per gli Europei: "Il calcio riapre l'Italia. Via libera del governo: a giugno i tifosi all'Olimpico per gli Europei". Al centro spazio ai quarti di finale di Champions League: "Bayern, blitz amaro: il Psg in semifinale". In taglio basso in risalto la squalifica richiesta per il tecnico dell'Atalanta: "L'antidoping contro Gasp".