PRIMA PAGINA - CdS: "Il destino beffardo di Spalletti"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Il destino beffardo di Spalletti". Si avvicina l'addio di Lorenzo Insigne al Napoli: "Dopo Totti e Icardi, Luciano dovrà gestire il divorzio da un altro leader. I manager del Toronto attesi giovedì in Italia per la chiusura". In taglio alto spazio al momento difficile che attende la Juventus: "Juve, tutto contro. Tre big match di fila, i casi Covid e Morata: avvio terribile per Allegri". A centro pagina spazio alla spaccatura tra il tecnico del Chelsea e il centravanti ex Inter: "Tuchel fa fuori Lukaku, quanti bomber in rottura".