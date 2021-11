PRIMA PAGINA - CdS: "Il giro del Napoli in 77 giorni"

"Il giro del Napoli in 77 giorni", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Spalletti nella fase decisiva. Prima le gare con Inter, Lazio e Atalanta, Milan, poi un mese senza Osi, Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Africa". A centro pagina spazio alla vigilia del doppio impegno dell'Italia, decisivo per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar: "Allarme Italia. Si rompe anche Immobile, salta Svizzera e Irlanda. E Mancini pensa a Chiesa con Insigne e Berardi". In taglio alto spazo al mercato di gennaio: "Si muove la Juve, caccia a Witsel".