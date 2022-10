PRIMA PAGINA - CdS: ”Il Napoli è pronto alla fuga"

"Spalletti cerca la quarta vittoria esterna e spera che l'Udinese fermi Gasp. Osimhen resta a casa: il titolare è Raspadori".

”Il Napoli è pronto alla fuga", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Spalletti cerca la quarta vittoria esterna e spera che l'Udinese fermi Gasp. Osimhen resta a casa: il titolare è Raspadori". In apertura la sconfitta della Juventus a San Siro contro il Milan: "Juve impotente". A centro pagina spazio alla vittoria dell'Inter: "L'Inter piega il Sassuolo (1-2): Dzeko sfonda il muro dei 100 gol". In taglio basso il sorteggio di oggi per le qualificazione a Euro 2024: "Italia, c'è il pericolo Haaland".