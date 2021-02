PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli fa festa, è tornato Ciro"

Nell'edizione odierna, Il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Il Napoli fa festa, è tornato Ciro. Mertens titolare sblocca il derby. Di Politano il gol della sicurezza. Gattuso riparte e si rimette in corsa per l'Europa". Apertura per la vittoria netta dell'Inter contro il Genoa, nerazzurri sempre primi e in fuga: "Sant'Antonio da scudetto".