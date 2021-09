PRIMA PAGINA - Cds: “Il Napoli per la sesta, Spalletti: "Lo scudetto? Non ci nascondiamo""

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida del Napoli contro il Cagliari: “Il Napoli per la sesta, Spalletti: "Lo scudetto? Non ci nascondiamo". Azzurri col Cagliari per ritrovare la vetta della classifica". Spazio al centro al Milan e alla vittoria a La Spezia: "Il nipote del Diavolo. C'è anche un Maldini nel primato dei rossoneri: 2-1 allo Spezia". Si parla anche dell'altra milanese, l'Inter, bloccata in casa dall'Atalanta: "Emozioni, reti e polemiche: il 2-2 di Inter-Atalanta fa felice solo Pioli". Di spalla il derby capitolino tra la Lazio e la Roma e in basso l'impegno della Juventus contro la Sampdoria.