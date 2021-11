PRIMA PAGINA - CdS: "Il Napoli ricade, Spalletti una furia"

"Il Napoli ricade, Spalletti è una furia", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Sconfitta a Mosca, Luciano litiga col tecnico rivale. Oggi c'è la Lazio". Apertura dedicata alle vitttorie della milanesi in Champions League: "Liberazione Iner. Agli ottavi dopo dieci anni, liberazione Inzaghi: 'Grande traguardo. Impresa Milan con Messias: 1-0 all'Atletico, Pioli spera ancora". Di spalla spazio all'omaggio per Mararadona ad un anno dalla morte: "Diego sempre con noi".