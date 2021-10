PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne caso InterNazionale"

"Insigne, caso Internazionale". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il rinnovo con De Laurentiis è sempre più complicato, ma non è il solo intrigo nella lotta al vertice. L'Inter e il Manchester United tentano il capitano della squadra di Spalletti, Milan rassegnato su Kessie, Brozovic messo alle strette.

Serie A - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per una tematica che riguarda il nostro campionato e che viene riassunta così nel titolo dal quotidiano: "Scudetto azzurro: Tonali, Barella e Loca, è il vostro momento". I tre centrocampisti stanno conquistando la fiducia delle rispettive tifoserie con il classe 2000 in crescita, l'ex Cagliari ormai una certezza e Locatelli una piacevole risorsa per la Juventus.

Juventus - Il giornale dedica uno spazio nella parte centrale della prima pagina con questo titolo: "Bianconeri di Francia". Ramsey, scontento della sua avventura a Torino, approdando al Newcastle, favorirebbe l'avvento in Italia da parte di Tchouameni dal Monaco a gennaio. L'ex Arsenal invece potrebbe così diventare la chiave dell'operazione tra i due club e avere un ruolo di fondamentale importanza nella trattativa.

Inter - Nel taglio laterale della prima pagina c'è spazio anche per i nerazzurri con critiche alla gestione dei nazionali sudamericani. Questo il titolo proposto dal quotidiano: "Che americanate! Lautaro contro la Lazio a poche ore dal ritorno". Ben 31 giocatori in Serie A non torneranno nelle migliori condizioni possibili a livello di tempistiche per disputare l'incontro di campionato.