PRIMA PAGINA - Cds: “Insigne-Inter: la tentazione di Marotta. Il rinnovo è un caso”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Lorenzo Insigne e la lotta scudetto in Serie A: "Il rinnovo del capitano del Napoli è un caso. Insigne-Inter: la tentazione di Marotta". "Circolo scudetto. Classifica spaccata in due: la corsa al titolo nei duelli tra le prime nove. Scontri diretti tra e big, il Napoli davanti al Milan. Inzaghi dietro. Con le squadre di seconda fascia prevale Pioli, la Juve è ultima. Fiorentina, Roma e Atalanta soffrono le grandi". In basso la Nazionale e le parole di Roberto Mancini, la situazione in casa Roma e il ritorno al Barcellona di Xavi.