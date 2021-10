PRIMA PAGINA - CdS: "Insulti a Koulibaly, daspo di 5 anni al tifoso razzista"

"Daspo di 5 anni al tifoso razzista", titola così a in pagina il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Insulti a Koulibaly dopo Fiorentina-Napoli: denunciato 30enne. L'identificazione resa possibile dalle immagini della Curva Fiesole. Pugno duro del club viola che vuole inasprire il provvedimento: espulsione a vita dal Franchi". A centro pagina spazio ai candidati al Pallone d'Oro: "Pallone d'Oro: effetto Mancio. Cinque italiani su trenta: anche Barella nella lista". In apertura l'intervista esclusiva all'allenatore dello Shakhtar Donetsk Robero De Zerbi: "Loca e Pellegrini: l'Italia migliore. Manuel e Lorenzo, come Berardi, sono top europei".