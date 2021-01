PRIMA PAGINA - CdS: "Inter-Juve, pronti via"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le gare degli ottavi di Coppa Italia. Oltre al Napoli altre due grandi scendono in campo stasera: "Inter-Juve, pronti via. Le prove generali in vista del big match di domenica". Al centro la qualificazione ai quarti del Milan: "Ibra è tornato, Milan di rigore".