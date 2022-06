PRIMA PAGINA - CdS: "Koulibaly gela il Napoli: 'Non so dove giocherò'"

"C'è l'ombra del Barcellona".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport riporta in prima pagina le parole di Kalidou Koulibaly, che tolgono certezze al futuro in azzurro: "Koulibaly gela il Napoli: 'Non so dove giocherò'. C'è l'ombra del Barcellona". In taglio alto spazio alla trattativa tra Dybala e l'Inter: "Dybala all'Inter: prima offerta". A centro pagina l'intervista esclusiva ad Adriano Galliani: "E siamo ancora qua".