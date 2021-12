PRIMA PAGINA - CdS: "L'Inter va più forte. Inciampa il Napoli"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per lo scudetto: "L'Inter va più forte. Campioni d'Italia al comando, regge solo l'Atalanta. Inzaghi stordisce il Cagliari (4-0) e si mette il Milan alle spalle. Inciampa il Napoi: battuto dall'Empoli (0-1), perde anche Elmas". In taglio alto spazio alla vittoria al fotofinish del Mondiale di Formula 1 di Verstappen: "Marc mondiale: il finale è da film".