PRIMA PAGINA - Cds: "L'Italia a Spalletti. Osi-Napoli, sì da 15mln!"

"Osi-Napoli, un sì da 15mln", titola il Corriere dello Sport raccontando dell'ingaggio record per il rinnovo del nigeriano che avrà una clausola da 150mln. Attesa ora per Veiga e - si legge - rispunta anche Koopmeiners. L'apertura però è per "L'Italia a Spalletti" con Gravina che ha chiamato l'ex azzurro che però ha una clausola che lo vincola al Napoli.