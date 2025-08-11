Musah resta la priorità, Tuttosport: "Questa la richiesta del Milan"

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, la pista più calda per il centrocampo del Napoli porta all'americano Yunus Musah. Il Milan è disposto a cedere il giocatore, ma non per meno di 25 milioni di euro, mentre il Nottingham Forest continua a insistere per trovare l'intesa con il calciatore.

Decisiva sarà la volontà del centrocampista, attratto dal fascino della Premier League ma intenzionato a restare in Italia e molto affascinato dall'idea di indossare la maglia dei campioni d'Italia. Antonio Conte vede in Musah il profilo ideale per alternarsi con Anguissa: un mediano capace di unire geometrie e grande atletismo