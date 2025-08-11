Tuttosport su Lucca-Lukaku: "Dovranno dimostrare di poter giocare anche insieme"

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su una possibile coesistenza in campo dei dei centravanti di Antonio Conte

L'edizione odierna di Tuttosport si sofferma su una possibile coesistenza in campo dei dei centravanti di Antonio Conte, ovvero Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku: "Potremmo dire che è il Napoli dei "Luccaku", crasi perfetta dei due bomber che per ora si alternano, ma Lucca e Lukaku dovranno dimostrare di saper giocare anche insieme.

Per la gioia di Antonio Conte, ma anche per quello che si aspetta Gennaro Gattuso, che confida nell'ulteriore crescita della torre di Moncalieri (201 cm) che con il passaggio dall'Udinese al Napoli è chiamato d essere quel fattore del quale necessita anche l'Italia" sottolinea il quotidiano.