L'attaccante al fotofinish, Repubblica: "Napoli attenderà ultimi giorni per cogliere occasioni"

L'attaccante al fotofinish, Repubblica: "Napoli attenderà ultimi giorni per cogliere occasioni"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:00Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Al fotofinish per l'attaccante che sostituirà Giacomo Raspadori. Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de La Repubblica, il Napoli attenderà gli ultimi giorni di mercato per cogliere eventuali occasioni in attacco per rinforzare il reparto di Antonio Conte.

Tra i nomi monitorati c’è Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, mentre Jack Grealish sembra ormai destinato all’Everton. Sul fronte difensivo, prosegue l’attesa per Miguel Gutierrez del Girona e resta viva la pista che porta a Juanlu del Siviglia, per il quale è da tempo avviato un braccio di ferro con la società andalusa.