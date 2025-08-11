Gutierrez, club avevano programmato le visite per oggi: il retroscena

Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Nessuna sorpres per Miguel Gutierrez: il calciatore è pronto a volare in Italia per le visite mediche. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Tutto fila liscio sull'altro fronte iberico. Catalano, per la precisione: procede spedito lo scambio dei documenti ancora con il Girona per Miguel Gutierrez, 24 anni, l'esterno sinistro in attesa di conoscere il piano di volo per l'Italia.

Operazione chiusa sulla base di 18 milioni più uno di bonus e macchina organizzativa al lavoro per pianificare le visite mediche. I club hanno anche provato a metterle oggi sulle rispettive agende, ma restano da limare un po' di dettagli. Oggi a Madrid, invece, visite per Giacomo Raspadori con l'Atletico.  