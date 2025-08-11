Il Napoli ha offerto quasi 40 mln per Musah e Miretti, Gazzetta: "Svolta può arrivare nelle prossime ore"

Nel giro di pochi giorni, il Napoli ha recapitato due offerte: alla Juve per Miretti e al Milan per Musah. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "I giocatori spingono, i club giocano al rialzo. La Juve ha detto no a 14 milioni più 2 di bonus, il Milan a 22 più tre. Miretti e Musah non possono essere davvero alternativi per caratteristiche. Musah sarebbe il vice Anguissa, fondamentale in vista delle assenze per la Coppa d'Africa.

Miretti è una mezzala di gamba e qualità e all'occorrenza può fare anche il sotto punta. Ma il tempo sta per scadere, Miretti e Musah hanno fretta di conoscere il loro futuro e il gioco d'attesa del Napoli non facilita la situazione. La svolta dovrà esserci nelle prossime ore. Anche perché su Musah c'è il Nottingham Forest, pronto ad affondare".