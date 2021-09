PRIMA PAGINA - CdS: "La carica di Insigne: Mai così forti"

Il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi, riporta le dichiarazioni del capitano del Napoli alla vigilia della sfida di Europa League: "La carica di Insigne: Mai così forti. Azzurri al Maradona (18.45) contro lo Spartak. Spalletti fa turnover". Apertura alla vittoria in Champions League della Juventus contro il Chelsea: "Allegri ha stravinto. Chiesa super, Chelsea ko. Il tecnico: 'Ora la svolta in campionato'". Al centro pagina spazio agli altri risultati di ieri in Champions: "Pessina trascina l'Atalanta, CR7 trascina lo United. Crollo Barça".