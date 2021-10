PRIMA PAGINA - CdS: "La Fiorentina si ribella: Daspo a vita per i razzisti"

"Leao e Osimhen, i giovani padroni" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. I due attaccanti di Milan e Napoli simboli del nuovo potere. Le squadre di Spalletti e Pioli oggi sembrano avere qualcosa in più rispetto alle altre candidate per lo Scudetto. Belli, forti ed efficaci: nessuno come i rossoneri e gli azzurri.

Pellegrini - "La seconda vita di Lorenzo": dalla Roma alle finali di Nations League con la Nazionale, Lorenzo Pellegrini attaccante è un punto di riferimento per Mourinho. E Mancini potrebbe lanciarlo domani contro la Spagna.

Caso Koulibaly - "La Fiorentina si ribella: Daspo a vita per i razzisti". Presa di posizione da parte della società viola dopo gli insulti razzisti al Franchi per il giocatore del Napoli.

Lo scontro - "La Lega: Sarri maleducato": il presidente Dal Pino attacca l'allenatore della Lazio. Si accende lo scontro fra Maurizio e le istituzioni: "Parla di guerra ma in Premier ha giocato anche prima delle 60 ore contestate".