PRIMA PAGINA - CdS: "La spinta di Napoli: Mazzarri sei tutti noi"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ko del Milan in Champions contro il Borussia Dortmund: "Un pianto Milan. A picco, ora è ultimo. Giroud stecca, colpo Borussia". A centro pagina spazio alla sfida tra Real Madrid e Napoli di stasera: "La spinta di Napoli: Mazzarri sei tutti noi". In taglio basso spazio alla Juve e Allegri: "Effetto Max: 64 milioni in più".