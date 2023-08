PRIMA PAGINA - CdS: "Lukaku-Vlahovic, rieccoci"

"A 9 giorni dalla chiusura del mercato Juve e Chelsea si riparlano".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato degli attaccanti e il possibile scambio tra Chelsea e Juventus: "Lukaku-Vlahovic, rieccoci. A 9 giorni dalla chiusura del mercato Juve e Chelsea si riparlano". In taglio alto spazio all'impresa di Gianmarco Tamberi, oro ai Mondiali di Atletica nel salto in alto: "Gimboom!". In taglio basso si parla di Pulisic e Dybala: "Pulisic e Dybala, scacco matto".