PRIMA PAGINA - CdS: "Magia Petagna, il Napoli ci crede"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dà spazio di spalla in prima pagina alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria: "Magia Petagna, il Napoli ci crede. Gli azzurri ritrovano il successo al Maradona dopo tre sconfitte. Insigne ko. Spalletti: Siamo tosti". A centro pagina spazio alla vittoria interna dell'Inter contro la Lazio di Sarri: "L'Inter è una roccia". In taglio alto spazio alla vittoria per 4-3 in rimonta della Juventus a Roma: "Remuntada Juve".