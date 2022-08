PRIMA PAGINA - Cds: "Mani sul Napoli, è l'ora di Navas"

"Milik, era destino", titola il Corriere dello Sport che racconta che Depay è troppo caro e così la Juve sceglie il polacco come vice-Vlahovic

"Milik, era destino", titola il Corriere dello Sport che racconta che Depay è troppo caro e così la Juve sceglie il polacco come vice-Vlahovic, vicino già 3 anni fa. 2mln di prestito con diritto di riscatto a 8mln. In taglio basso "Mani sul Napoli, è l'ora di Navas" con i dirigenti azzurri a Parigi: un blitz per chiudere lo scambio con Fabian. Ingaggio biennale per il portiere e la novità del bonus alla firma.