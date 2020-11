PRIMA PAGINA - CdS: "Maradona sta bene: tifosi impazziti e scontri tra clan"

La Gazzetta dello Sport apre la sua edizione odierna con questo titolo: "Morata, che Joya". Alvaro lancia la Juventus in Champions League, poi ci mette lo zampino anche Dybala: finisce 1-4. Per lo spagnolo doppietta e l'intesa con CR7, l'argentino entra e finalmente si sblocca. Il Ferencvaros è travolto: ottavi ipotecati.

Lazio - "Indagine su Immobile positivo": nei tamponi dei biancocelesti di lunedì aveva il virus "a bassa intensità". Caicedo firma il pari con lo Zenit.

Europa League - "Fame Ibra": alle ore 21 Weah jr a San Siro con il Lilla. Il campione svedese non riposa mai e cerca nuovi primati come l'eurogol più vecchio del Milan. Roma-Cluj e Rijeka-Napoli, due partite da non sbagliare.

Campionato - "Tutto Toro": il recupero di serie A col Genoa finisce 2-1 per i granata. Super Lukic, gioco e grinta. Prima vittoria per Giampaolo.