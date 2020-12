PRIMA PAGINA - CdS: "Messi-Ronaldo, la sfida per l'eredità di Maradona"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sfida che vedrà di fronte Juventus e Barcellona. Match che ovviamente racchiude anche il faccia a faccia tra due capioni: "Messi-Ronaldo, la sfida per l'eredità di Maradona". Spazio anche al rientro di Zaniolo dall'infortunio, il sorteggio dell'Italia per il Mondiale ed il pareggio della Fiorentina contro il Genoa.