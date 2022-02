PRIMA PAGINA - Cds: “Milan e Napoli si alleano per evitare il festival Scudetto dell’Inter”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto: “Due contro uno. Milan e Napoli si alleano per evitare il festival Scudetto dell’Inter. Primo atto con il derby: le mosse di Pioli alla Gasp". Spazio sulla destra all'infortunio occorso a Lozano in nazionale: "Ansia Napoli. Lozano ko, ora si teme un lungo stop. Lussazione alla spalla, altri controlli al rientro per stabilire meglio i tempi di recupero". Al centro la sfida tra Stati Uniti e Honduras, mentre sulla destra la contestazione dei tifosi della Lazio.