PRIMA PAGINA - CdS: “Napoli ha preso Olivera. La Salernitana sogna Cavani”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il secondo acquisto degli azzurri e con un focus sul mercato in Serie A

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il secondo acquisto degli azzurri e con un focus sul mercato in Serie A: "Giù le mani da Leao. Si accende il mercato: il Milan alza il muro sul fuoriclasse portoghese. Le big lo tentano, ma Gazidis l'ha già blindato: clausola da 150 milioni. L'Inter rilancia per il rinnovo di Perisic. Il Napoli ha già preso Olivera. La Lazio su Allan. Bologna, avanti con Mihajlovic. Fiorentina: Vicario. La Salernitana sogna Cavani”. Al centro la festa scudetto del Milan e lo striscione esposto dai rossoneri contro l'Inter: "La festa sporcata". Di spalla l'intervista a Tomori, in taglio basso le parole di Totti sulla Roma.