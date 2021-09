PRIMA PAGINA - Cds: "Napoli-Juve, apriti cielo! Orsato ritrova l'Inter"

"Napoli-Juventus, apriti cielo!", titola così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, raccontando lo stress dei rientri lampo e degli infortuni per il primo big match stagionale. Solo domani i voli con i sudamericani: trema soprattutto allegri. In taglio alto il baby boom per i giovani della nazionale ed in taglio basso Orsato che ritrova l'Inter "per dimenticare Pjanic" dopo 3 anni e mezzo.