PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli-Milik, la lite finisce in tribunale"

Nell'edizione di oggi Il Corriere dello Sport titola in prima pagina con la querelle tra il Napoli e Arkadiusz Milik: "Napoli-Milik, la lite finisce in tribunale. Il polacco citato per danni, pronto alla messa in mora". A centro pagina spazio a possibile nuovi soci nell'Inter: "Zhang cerca soldi. Suning sta sondando il mercato americano: caccia a nuovi capitali".